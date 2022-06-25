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Утренний удар по Николаеву: 9 ракет типа "Оникс" атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы

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Утренний удар по Николаеву: 9 ракет типа "Оникс" атаковали портовую инфраструктуру и жилые кварталы
Сегодня утром оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву и пригороду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар 9 ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, снова атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан.

"Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - добавляют в ОК "Південь".

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Топ комментарии

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ой, де ж ти наш "Грім"?..
    закатали тебе, захисника нашого, нерозумні аматори в асфальт, а тепер рішуче вимагають по всьому світу "дайте нам ракети"..
    скільки ще людей загине через тупість та самовпевненість (якщо не через зраду)?.., бо дермаки-портнови-татарови нікуди не подівалися та й надалі бикують на Банковій..(
  • sir10791
    почему то не смешно от слова совсем. Как они берут города, видели уже все. Просто сносят их под ноль и потом занимают ************* руины и пепелища. Совершенно не считаясь с потерями. Ракет-снарядов-стволов у них еще предостаточно. Что останется от наших городов? Пылевая цементная крошка? Мы все ведь не этого хотим, не так ли?
  • Сум
    коли будуть новини про наши удари по росії ?
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