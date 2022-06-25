Оккупанты уничтожили 118 медицинских учреждений, - Минздрав

Российские оккупанты уничтожили в Украине 118 медицинских учреждений, еще 628 медицинских объектов повреждены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"За четыре месяца войны ракеты и снаряды врага повредили 628 объектов медицинских учреждений и еще 118 разрушили, без возможности их дальнейшего восстановления. Министерство здравоохранения Украины уже нарабатывает план восстановления медицинской инфраструктуры в деблокированных регионах и будет привлекать для этого финансовую помощь международных партнеров", - говорится в сообщении.

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