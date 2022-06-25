Российские оккупанты обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове

В Харькове в результате обстрела со стороны войск РФ повреждена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате очередного обстрела Харькова со стороны российской федерации 25 июня 2022 года повреждения получила ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного обзора установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", - говорится в сообщении.

Повреждены: северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки; вентиляционные каналы системы специальной вентиляции; вентиляционная труба основного здания установки; система охлаждения клистронной галереи ускорителя; корпус дизель-генераторов системы аварийного электропитания; обшивка основного здания установки.

Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений, но этим работам препятствует постоянная опасность новых обстрелов.

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В настоящее время ЯПУ "Источник нейтронов" переведена в глубокое подкритическое состояние. Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует.

В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания – в пределах нормы", - отметили в Госатоме.