Российский банк начал работать в оккупированном Мелитополе: Деньги принимает, но не выдает

В Мелитополе, который уже четвертый месяц находится в оккупации РФ, открылось отделение российского банка.

Об этом заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне сложно сказать, что это официальный банк, это некий "международный дальневосточный банк", открывший свое отделение. Что знаковое - этот банк только принимает средства, но не выдает. Так что сдать средства в банк можно, а получить какой-либо перевод, например, невозможно", - рассказал глава города.

Федоров также отметил, что в городе начала работу псевдоналоговая инспекция, и захватчики заставляют предпринимателей в ней зарегистрироваться. Тем, кто отказывается, угрожают применением санкций.

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