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Северодонецк – полностью под оккупацией российских войск, – мэр Стрюк

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Северодонецк – полностью под оккупацией российских войск, – мэр Стрюк
Российские войска полностью оккупировали город Северодонецк в Луганской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Город полностью под оккупацией РФ. Пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, там назначили какого-то коменданта, собирающего какой-то актив. ... Город настолько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины", – сказал он.

По его словам, выехать из города сейчас можно только в сторону оккупированной территории.

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Топ комментарии

  • stels400
    Що усе?На війні не буває без втрат.Ми їх там тримали кілька місяців,вони туди стянули з усього фронту частини.Ми їх перемололи и виснажили.Це дало маневр ЗСУ під Херсоном і йде підготовка операції в районі Ізюму і Харкова.
    Диванні херові єксперти.Задовбали усе їм.Поїдь туди проти орди хоть один день посидь.
  • Amber
    Головне вчасно відійти та зберегти життя нашим бійцям , а дальше буде видно 😠
    Украіна переможе 100%
  • Amber
    Степан Бандера сообщил , что готов встретиться с путлєром
    на любых условиях
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