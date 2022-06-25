Северодонецк – полностью под оккупацией российских войск, – мэр Стрюк

Российские войска полностью оккупировали город Северодонецк в Луганской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Город полностью под оккупацией РФ. Пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, там назначили какого-то коменданта, собирающего какой-то актив. ... Город настолько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины", – сказал он.

По его словам, выехать из города сейчас можно только в сторону оккупированной территории.

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