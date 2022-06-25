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У Президента Сербии Вучича есть претензии к статусу кандидата в ЕС для Украины

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У Президента Сербии Вучича есть претензии к статусу кандидата в ЕС для Украины
Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"У меня, как у адвоката дьявола, был один вопрос, который я не поднимаю публично. Вопрос, на который очень сложно ответить, когда речь идет о Молдове и Украине, особенно об Украине", – сказал Вучич.

"Нам десятилетиями говорили, что им не нужен новый Кипр в Европе. А теперь вы видите, что они могут получить и три Кипра, и четыре Кипра. Это говорит о том, что политика всегда была доминантной и решающей. Виктор Орбан сказал, что в экономическом плане Сербия и Черногория гораздо больше готовы стать частью Евросоюза. Но кого это волнует", – посетовал президент Сербии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила статус кандидата в члены ЕС

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Топ комментарии

  • Игорь Томилов
    Президент Сербії Вучич їде услід за кацапським короблем!
  • botoks
    тебе в таежный союз надо, а не в ЕС
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    А що їм там робити, з такими заявами і Угорщини достатньо.
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