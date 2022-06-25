Остановлена попытка вражеского наступления на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 25.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 122 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении оккупанты продолжают совершенствование оборонных позиций в приграничных районах РФ. Враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах населённых пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области. На Слобожанском направлении противник принимает меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами. Осуществляет меры по восполнению потерь.

На Харьковском направлении враг обстреливал позиции наших войск и элементы инфраструктуры населенных пунктов.

На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

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На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. В целях выявления позиций наших войск и корректировки огня проводил воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчеяровка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаревка.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлении населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

В целях сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.

После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

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На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. В целях истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Личный состав врага деморализован, обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не производятся. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.