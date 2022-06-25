Из-за ремонта на польской железной дороге поезда из Одессы и Киева в Пшемысль задерживаются почти на 12 часов, - Укрзализныця

Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге. В очереди на границе три украинских поезда, еще один ждет разрешения на отправку из Пшемысля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на преслужбу Укрзализныци.

"Задержки поездов из Одессы и Киева в Пшемысль составляют около 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Пшемысля в Киев", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напоминают, что задержка вызвана повреждением контактной сети на польской железной дороге. Его пытаются устранить.

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"Просим прощения у наших пассажиров. Будем держать в курсе возобновления движения, ожидаем его уже в ближайшее время", - подчеркивают в пресс-службе.