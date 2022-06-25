В поезде в Перемышль пограничники обнаружили девять военнообязанных псевдо-студентов

В поезде в Перемышль пограничники разоблачили девять военнообязанных мужчин с поддельными документами об обучении за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Девять мужчин в возрасте от 21 до 27 лет предоставили инспекторам пограничного контроля документы об обучении в Польше и Литве. После проверки пограничники установили, что документы поддельные. Также в мобильных телефонах "студентов" стражи границы обнаружили сообщения, подтверждающие фиктивность документов об обучении. В частности, в переписках с "конторой незаконных путешествий" организаторы просили рекомендовать их услуги другим.

По предварительным данным, стоимость пакета документов достигала от 500 до 2 000 долларов США.

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По фактам использования поддельных документов пограничники оповестили стражей порядка, которым и передали псевдо-студентов.

Добавим, что с 24 февраля пограничники Львовского отряда направили в Нацполицию 310 сообщений об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 385 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". За совершение данного правонарушения 118 лицам объявлены подозрения, в отношении 8 нарушителей вынесены судебные решения.

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