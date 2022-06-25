Оккупированный россиянами Северодонецк разрушен на 90%, - Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупированный Северодонецк разрушен на 90%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Гайдай отметил: "Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах - Сиротином, Вороновом и Боровском.

Выехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории.

Рашисты устанавливают в городе свои порядки, назначили "коменданта", снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий "Азота". Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут.

Мы вернем свой город! Это ненадолго…"

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