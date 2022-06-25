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Оккупированный россиянами Северодонецк разрушен на 90%, - Гайдай

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Оккупированный россиянами Северодонецк разрушен на 90%, - Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупированный Северодонецк разрушен на 90%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Гайдай отметил: "Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах - Сиротином, Вороновом и Боровском.

Выехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории.

Рашисты устанавливают в городе свои порядки, назначили "коменданта", снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий "Азота". Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут.

Мы вернем свой город! Это ненадолго…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Северодонецка получили команду отходить из города на новые, более укрепленные позиции - Гайдай. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Super Gut
    В листопаді 2004-го року саме в Сєвєродонецьку пройшов той чортовий з'їзд сєпарів. Я ні на що не намікаю, однак якби народ Донбасу не голосував за рашистських виродків всі останні 15 років, то зараз би в Сєвєродонецьку були бази НАТО і місто розквітало, у населення була б робота і гідна зарплата.
  • Yaroslav Vinnitsa
    Вроде и безобидная галочка в бюллетене - а какие далекоидущие последствия.
  • Player New
    Цивільні не цивільні перед відходом треба все мінувати, закладати вибухівку з осколками з дистанційним підривом, вони не повинні захоплювати ніякого майна в цілому виді бо вони не зупиняться доки не розграбують всю Україну. При нашому відході має залишатись випалена земля, не повинно залишатись ні будинків де рашисти потім живуть, ні майна на якому вони потім заробляють, скажіть зєлі нехай поверне ті мільйони мін що він перед війною утилізував.
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