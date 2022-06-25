Украинский воин Владимир Нестеренко погиб в боях за Харьковщину

Прощание с погибшим 38-летним Владимиром Нестеренко состоится 26 июня в поселке Слобожанское.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Слобожанского поселкового совета.

"Выполняя воинский долг, в боях за Харьковщину погиб наш земляк Нестеренко Владимир Викторович, 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

Прощание с Владимиром Нестеренко состоится в полдень 26 июня на площади перед Дворцом культуры в поселке Слобожанское.

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По данным "Чесно", Владимир Нестеренко в 2020 году был директором общества с ограниченной ответственностью "Восток-Альянс 2011" и баллотировался в Слобожанский поселковый совет.