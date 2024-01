Байден и лидеры G7 договорились запретить импорт золота из России, - CNN

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем твиттере репортер CNN Кейтлен Коллинс.

"Президент Байден и другие лидеры G7 договорились объявить о запрете на импорт нового золота из России, сообщает CNN. Золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей. Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", – написала Коллинс.

President Biden and the rest of the G7 leaders have agreed to announce an import ban on new gold from Russia, CNN is told. Gold is the second largest export for Russia after energy. The Treasury Department will make the formal announcement Tuesday.