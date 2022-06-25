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Байден и лидеры G7 договорились запретить импорт золота из России, - CNN

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Байден и лидеры G7 договорились запретить импорт золота из России, - CNN
Президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 ("Большой семерки") согласовали запрет на импорт золота из России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем твиттере репортер CNN Кейтлен Коллинс.

"Президент Байден и другие лидеры G7 договорились объявить о запрете на импорт нового золота из России, сообщает CNN. Золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей. Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник", – написала Коллинс.

Напомним, по данным Reuters, страны-участницы Европейского Союза готовятся объявить санкции по поводу импорта российского золота. В частности, знакомый с работой над санкциями источник сообщил, что Еврокомиссия работает над добавлением золота в возможный следующий пакет ограничений.

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