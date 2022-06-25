Депортированных в РФ граждан Украины, которые смогут добраться до границы, будут пропускать и без документов, - Верещук

Границы с Российской Федерацией закрыты, но пограничники будут пропускать граждан Украины даже без документов, удостоверяющих личность.

Об этом сообщила в эфире телемарафона вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Три четвертых (3/4) людей от всего числа прошедших эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину", - отметила министр, уточнив, что люди едут в Эстонию и Латвию.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях. Будем помогать добраться до Украины", - сказала Верещук.

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Она напомнила, что границы с РФ закрыты: "Но у нас есть договоренность с пограничниками, если украинцам удастся дойти до границы с Украиной мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное найти путь, чтобы вернуться домой, позвоните нам - мы поможем с билетами, с паспортными документами.

По ее словам, МККК были во время эвакуации бойцов из "Азовстали" в фильтрационных лагерях, которые обустроили оккупанты.

Верещук отметила, что международные представители особо не влияли на процесс, даже после увиденных там ужасов.

Она добавила, что международное гуманитарное право оказалось бессильным перед русскими нацистами.

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