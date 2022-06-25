Беларусь держит на границе с Украиной до 6 тыс. военных, главную угрозу представляют ДРГ, - разведка

Армия Беларуси не способна совершить наступление самостоятельно, без участия РФ, но Кремль держит в резерве треть своих БТГр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК - Украина".

Он подчеркнул, что сейчас армия Беларуси держит только семь батальонов, которые на ротационной основе размещаются у границ Украины. А время, необходимое для развертывания ударных сил, составляет 3-4 недели.

По словам представителя военной разведки Украины, сейчас отдельные подразделения спецназначения РФ вместе с подразделениями сил специальных операций Беларуси проводят совместные учения с отработкой действий на территорию Украины. Тренировки идут по всей линии границы. Аналогичная программа тренировок наблюдалась на протяжении всех предыдущих совместных учений армий Беларуси и РФ. Именно поэтому главная угроза сейчас заключается в действиях диверсионно-разведывательных групп.

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По словам Скибицкого, формирование ударной группировки, учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии РФ в Беларусь. В то же время ведение наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно рассматривается как крайне маловероятное.

"В целом сейчас численность белорусских подразделений, находящихся на ротационной основе вблизи границ, составляет 4-6 тысяч человек. Также в стране находится 1,5 тысячи личного состава российских подразделений - воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск", - подчеркнул представитель ГУР.

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