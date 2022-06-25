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Беларусь держит на границе с Украиной до 6 тыс. военных, главную угрозу представляют ДРГ, - разведка

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Беларусь держит на границе с Украиной до 6 тыс. военных, главную угрозу представляют ДРГ, - разведка
Армия Беларуси не способна совершить наступление самостоятельно, без участия РФ, но Кремль держит в резерве треть своих БТГр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК - Украина".

Он подчеркнул, что сейчас армия Беларуси держит только семь батальонов, которые на ротационной основе размещаются у границ Украины. А время, необходимое для развертывания ударных сил, составляет 3-4 недели.

По словам представителя военной разведки Украины, сейчас отдельные подразделения спецназначения РФ вместе с подразделениями сил специальных операций Беларуси проводят совместные учения с отработкой действий на территорию Украины. Тренировки идут по всей линии границы. Аналогичная программа тренировок наблюдалась на протяжении всех предыдущих совместных учений армий Беларуси и РФ. Именно поэтому главная угроза сейчас заключается в действиях диверсионно-разведывательных групп.

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По словам Скибицкого, формирование ударной группировки, учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии РФ в Беларусь. В то же время ведение наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно рассматривается как крайне маловероятное.

"В целом сейчас численность белорусских подразделений, находящихся на ротационной основе вблизи границ, составляет 4-6 тысяч человек. Также в стране находится 1,5 тысячи личного состава российских подразделений - воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск", - подчеркнул представитель ГУР.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Если бульбаши с рашистами не смогли захватить Киев и Чернигов в феврале когда мы были не готовы то сейчас когда мы их уже везде ждем то они в говно наступят а не на Киев.А вот гадить и обстреливать ракетами они будут. Так что не нужно терпеть а нужно давать по беларашке достуйную ответку
  • Виктор Дийнега
    Ненависть к врагу принесет нам победу ибо лютая ненависть в 1000 раз сильнее бесилия. Если кому страшно - подумайте, а не боитесь ли вы врага? А если боитесь, значит недостаточно его ненавидете...
  • Bel Amor
    хоть заминировали что-нибудь на перспективніх направлениях, я надеюсь
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