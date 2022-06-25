Новости

Украина рассматривает возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля, – посол Корнийчук

26 772192
Украина рассматривает возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля, – посол Корнийчук
В Министерстве иностранных дел и Офисе Президента Украины рассматривается возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам дипломата, это связано с ограничениями, которые Израиль вводит в отношении беженцев из Украины.

В частности, он отметил, что МВД Израиля сократило список родственников, имеющих право навестить граждан-израильтян. Не рассматривают приглашение на лечение украинцев в Израиле. Кроме того, гражданам Украины придумали электронные визы.

"И хорошо, если бы ограничения касались всех вовлеченных в войну. Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси – тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИД и в Офисе Президента Украины мне говорят: это – неприемлемо. Мы сейчас думаем, не прекратить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует", - сказал Корнийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение Израилем электронных виз для граждан Украины противоречит межправительственному соглашению о безвизовом режиме, - посол Корнийчук

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Den Kowalskyi
    У біді познається друг. Ізраїль цей екзамен не пройшов.
  • botoks
    Израиль выбрал рашку, так что вибачайте
  • Capitan Nemo 512f0924
    Израиль вооружил Россию беспилотниками. Построил завод и они сейчас по тысяче Орланов в месяц могут собирать. А без них сейчас бы российская артиллерия была бы слепа.
    Горькая правда об участии Израиля в вооружении агрессора. Так что не друг он нам, это точно. Даже запрещал эстонцам нам оружие передавать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости