Украина рассматривает возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля, – посол Корнийчук

В Министерстве иностранных дел и Офисе Президента Украины рассматривается возможность прекращения безвизового режима для граждан Израиля.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам дипломата, это связано с ограничениями, которые Израиль вводит в отношении беженцев из Украины.

В частности, он отметил, что МВД Израиля сократило список родственников, имеющих право навестить граждан-израильтян. Не рассматривают приглашение на лечение украинцев в Израиле. Кроме того, гражданам Украины придумали электронные визы.

"И хорошо, если бы ограничения касались всех вовлеченных в войну. Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси – тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно. В моем МИД и в Офисе Президента Украины мне говорят: это – неприемлемо. Мы сейчас думаем, не прекратить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует", - сказал Корнийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение Израилем электронных виз для граждан Украины противоречит межправительственному соглашению о безвизовом режиме, - посол Корнийчук