Украина ежемесячно наращивает экспорт зерна на 50% в условиях блокады портов, - Мининфраструктуры
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на своего главу Александра Кубракова сообщает в Телеграме.
В Мининфраструктуры заявили, что в условиях блокады украинских морских портов ежедневно работают над переориентацией логистики на сушу, в частности, на западные границы Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.
"Мы делаем все возможное, и динамика сейчас очень положительная. Каждый месяц мы растем в объемах экспорта зерна через западные границы почти на 50%. Если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, то мы могли бы через несколько месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем, который мы имели раньше с помощью портов", – подчеркнул глава ведомства.