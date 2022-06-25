Украина ежемесячно наращивает экспорт зерна на 50% в условиях блокады портов, - Мининфраструктуры

Для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате блокирования Россией портов, Украина ежемесячно на 50 процентов наращивает объемы экспорта зерна через западные границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на своего главу Александра Кубракова сообщает в Телеграме.

В Мининфраструктуры заявили, что в условиях блокады украинских морских портов ежедневно работают над переориентацией логистики на сушу, в частности, на западные границы Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

"Мы делаем все возможное, и динамика сейчас очень положительная. Каждый месяц мы растем в объемах экспорта зерна через западные границы почти на 50%. Если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, то мы могли бы через несколько месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем, который мы имели раньше с помощью портов", – подчеркнул глава ведомства.

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