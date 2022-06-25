Конгресс США стремится объявить войну Путина геноцидом, - Foreign Policy
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy.
"В пятницу двухпартийная группа американских законодателей предоставила резолюцию, характеризующую действия России в Украине как акт геноцида.
В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, прямые удары по роддомам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию и территории, захваченные Россией, отвечает критериям, изложенным в статье II конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".
Отмечается, что резолюции Конгресса обычно используются законодателями для выражения жесткой позиции членов Палаты представителей или Сената.
Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но является решительным сигналом осуждения действий России и свидетельствует о продолжающихся усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине кроме военной помощи.