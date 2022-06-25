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Конгресс США стремится объявить войну Путина геноцидом, - Foreign Policy

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Конгресс США стремится объявить войну Путина геноцидом, - Foreign Policy
Группа американских законодателей представила проект резолюции, которой США признают российские военные преступления в Украине геноцидом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy.

"В пятницу двухпартийная группа американских законодателей предоставила резолюцию, характеризующую действия России в Украине как акт геноцида.

В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, прямые удары по роддомам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию и территории, захваченные Россией, отвечает критериям, изложенным в статье II конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

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Отмечается, что резолюции Конгресса обычно используются законодателями для выражения жесткой позиции членов Палаты представителей или Сената.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но является решительным сигналом осуждения действий России и свидетельствует о продолжающихся усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине кроме военной помощи.

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Топ комментарии

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Геноцид 💯%
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    сподіваюсь, (не дуже нАша) Рада вжЕ визнала війну хйла з Україною геноцидом..
  • Vika Lysenko
    Это ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ ‼️ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ ПОСТОЯННО И НЕ ТРЕБУЕТ ПРИЗНАТЬ ОТ ВСЕГО МИРА ,что рашисты ТЕРРОРИСТЫ ХУЖЕ ГИТЛЕРА
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