Джонсон предостерег от попыток принуждения Киева к "плохому миру"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который активно высказывается в поддержку Украины в условиях полномасштабного российского вторжения, заявил, что опасается давления на Киев с целью заставить украинские власти согласиться на заключение "плохого мира" с Москвой.

Подобный шаг, по словам Джонсона, привел бы к долгосрочной глобальной катастрофе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Слишком многие страны говорят о том, что это Европейская война, в которой нет необходимости... и поэтому давление будет расти, чтобы побудить, возможно - принудить Украину к плохому миру", - сказал глава британского правительства журналистам во время визита в столицу Руанды Кигали, куда он прибыл для участия в саммите Содружества наций

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Как сказал Джонсон, разрешить президенту РФ Владимиру Путину добиться своего в Украине было бы опасно для международной безопасности и привело бы к долгосрочной экономической катастрофе.

"Нет сомнений, что в мире накопилась немалая усталость от того, что происходит в Украине, но я думаю, что они победят. Это их страна. Они борются за нее отчаянно и нуждаются в должной поддержке", - отметил Джонсон.

Британский премьер-министр подчеркнул, что сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, ради которого им предлагают отказаться от значительной части своих территорий. Джонсон повторил, что это стало бы крушением и вызвало бы новую волну эскалации со стороны Путина в любой момент.

Комментарии Бориса Джонсона прозвучали в период, когда украинские военные продолжают попытки сдержать большое российское наступление в восточных регионах страны.

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