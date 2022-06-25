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Оккупанты похитили главу Станиславской громады на Херсонщине Самойленко

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Оккупанты похитили главу Станиславской громады на Херсонщине Самойленко
Российские военные похитили председателя Станиславской громады Ивана Самойленко.

Эту информацию Суспільному подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Самойленко сообщал, что военные РФ забрали у него телефон и "проверяли" его в течение 11 суток. До 23 июня глава громады был на связи и исполнял свои обязанности.

Сейчас место его нахождения неизвестно.

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Отметим, что Самойленко регулярно писал в фейсбуке о жизни своей громады в оккупации, последнее сообщение датировано 23 июня.

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