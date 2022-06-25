Оккупанты похитили главу Станиславской громады на Херсонщине Самойленко
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Российские военные похитили председателя Станиславской громады Ивана Самойленко.
Эту информацию Суспільному подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Самойленко сообщал, что военные РФ забрали у него телефон и "проверяли" его в течение 11 суток. До 23 июня глава громады был на связи и исполнял свои обязанности.
Сейчас место его нахождения неизвестно.
Отметим, что Самойленко регулярно писал в фейсбуке о жизни своей громады в оккупации, последнее сообщение датировано 23 июня.