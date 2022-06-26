Британцев, которые предложили жилье, гораздо больше, чем ищущих убежища украинцев, - посол Британии Симмонс

Мелинда Симмонс, посол Соединенного Королевства в Украине, рассказала, что Великобритания выдала 130 тысяч виз для украинцев по двум доступным программам

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом она сообщила во время интервью Суспільному.

"На самом деле это приблизительное количество, я думаю, что оно уже перевалило за 130 тысяч. Впрочем, это только количество выданных виз, и оно необязательно равно количеству людей, которые воспользовались возможностью приехать", - сказала Симмонс.

Суспільне сообщает, что в настоящее время в Британии находятся 80 тысяч украинцев. В Соединенном Королевстве действуют две программы для въезда для беженцев из Украины. Семейная, когда жилье предлагают родственники, и программа "Дом для Украины", где жилье предлагают британцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвийское общество устало от беженцев из Украины, - глава МВД

"В настоящее время количество зарегистрированных британских семей значительно превышает количество украинцев, которые ищут убежища. Вызов состоит в том, чтобы подобрать правильных людей. Поэтому стоит не сосредотачиваться на цифрах, а обратить внимание на усилия, которые прилагают правительство и общины, чтобы мама с тремя детьми, у которой совсем другие потребности, чем у подростка без сопровождения, попала в семью, где эти потребности будут учтены", - добавила посол.

Ранее британские СМИ критиковали правительство за то, что украинцы были вынуждены долго ждать рассмотрения заявок. Госпожа посол объяснила причины проблемы.

"Проблема заключалась в том, что многие тысячи украинцев подали заявки с использованием этих схем и МВД сделало все возможное, чтобы обеспечить необходимое количество сотрудников, работающих над оформлением виз", - сказала Симмонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев, - The Times