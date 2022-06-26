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Британцев, которые предложили жилье, гораздо больше, чем ищущих убежища украинцев, - посол Британии Симмонс

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Британцев, которые предложили жилье, гораздо больше, чем ищущих убежища украинцев, - посол Британии Симмонс
Мелинда Симмонс, посол Соединенного Королевства в Украине, рассказала, что Великобритания выдала 130 тысяч виз для украинцев по двум доступным программам

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом она сообщила во время интервью Суспільному.

"На самом деле это приблизительное количество, я думаю, что оно уже перевалило за 130 тысяч. Впрочем, это только количество выданных виз, и оно необязательно равно количеству людей, которые воспользовались возможностью приехать", - сказала Симмонс.

Суспільне сообщает, что в настоящее время в Британии находятся 80 тысяч украинцев. В Соединенном Королевстве действуют две программы для въезда для беженцев из Украины. Семейная, когда жилье предлагают родственники, и программа "Дом для Украины", где жилье предлагают британцы.

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"В настоящее время количество зарегистрированных британских семей значительно превышает количество украинцев, которые ищут убежища. Вызов состоит в том, чтобы подобрать правильных людей. Поэтому стоит не сосредотачиваться на цифрах, а обратить внимание на усилия, которые прилагают правительство и общины, чтобы мама с тремя детьми, у которой совсем другие потребности, чем у подростка без сопровождения, попала в семью, где эти потребности будут учтены", - добавила посол.

Ранее британские СМИ критиковали правительство за то, что украинцы были вынуждены долго ждать рассмотрения заявок. Госпожа посол объяснила причины проблемы.

"Проблема заключалась в том, что многие тысячи украинцев подали заявки с использованием этих схем и МВД сделало все возможное, чтобы обеспечить необходимое количество сотрудников, работающих над оформлением виз", - сказала Симмонс.

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Horbokon
    Коли рашисти підійшли до мого дому на 12 кілометрів і майже весь час була канонада , я відправив дружину і сина у Польщу. Це було 4 березня. Сам пішов в тероборону і з автоматом стояв на блок посту , допомогав нашим артилеристам розвантажувати ракети до градів , готувалися про всяк випадок давати відпір ворогу. З дружиною весь час спілкувались. Вона мені розповідала прро поводження деяких (в лапках) біженців , коли вони кричатьь , намагаються встановити в чужій хаті свої порядки , вона казала ,що їй соромно за них. Вони приїхали у гості , а ведуть себе точно як свині! Але не всі хто виїхав такі. Моя дружина повернулась вже , бо рашисти від нас втекли (з під Києва) . Те що я їх відправив було правильним рішенням , бо ризик був дуже великий , могли просто градами накрити село ! А ще місяць провели б у підвалі , бо зразу бігли на кожен вибух та постріл. Самому набагато легше у такій ситуації , коли розумієш , що рідні в безепеці.Можна і робити щось і не боятись за них. Тому трохи вгамуйтесь , не всі такі , але саме такі свині і псують думку про українців , бо про нормальних ніхто не чує , а оці тварюки у всіх на язиці! Я не знаю , чи є сенс вибачатись за них , бо у кожному суспільстві є такі , але все ж таки вибачусь ,хоча б за те , що ми їх не можемо навернути до ладу! Дуже багато проблем і без них , але я сподіваюсь , все ж таки все буде добре !
  • Семен Шкаралупа
    Низький вам уклін за підтримку, британці.
  • Женя-Женя
    я вам скажу, что по моему опыту, чаще всего выезжает и остается такое именно такое г*но. Падкое до халявы, виз, паспортов и социала. Есть конечно нормальные, но лично из моих знакомых до сих пор там сидят самые говнистые люди.
    Мой вам совет. Проверяйте их по ИНН номеру. Пусть докажут, что они из зоны БД, где нет ни работы, ни кола, ни двора. Не доказали? гоните в шею!
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