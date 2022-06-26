На южном направлении в течение 25 июня уничтожены 24 оккупанта, 2 танка, 5 бронированных машин и 2 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 25 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Противник в нашей операционной зоне преимущественно продолжает оборонные действия, новых ударных группировок не создает, пытается истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами. В течение суток увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух".

По южному Криворожью ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет.

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В ответ наша авиация нанесла 5 ударов по скоплению рашистов и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Результаты ударов доразведываются.

А зафиксированные потери противника за сутки составили 24 рашиста, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены 2 вражеских полевых складов боеприпасов и огневая точка.

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На временно оккупированных территориях Николаева и Херсона российские военные похищают родственников украинских военных, в том числе и детей. Личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов. Попытки волонтеров наладить поставку лекарств, товаров первой необходимости в оккупированные громады подвергаются обстрелам оккупантов.

Черноморский шторм продолжает испытание рашистского флота и плавсостава на прочность вестибулярного аппарата. 2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Черного моря".

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