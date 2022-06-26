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Российская ракета попала в 9-этажку на Лукьяновке в Киеве, снесено несколько верхних этажей, - Геращенко

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Российская ракета попала в 9-этажку на Лукьяновке в Киеве, снесено несколько верхних этажей, - Геращенко
В результате утреннего ракетного удара по Киеву повреждена 9-этажка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

Ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.

Спасатели сражаются с огнем. Место трагедии оцеплено полицией.

Информация о жертвах и потерпевших уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте: Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева, - Кличко

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Тут на днях один ДЛБЙБ висловлював подив і невдоволення - чому це орки обстрілюють "другорядні" міста а Київ "минають" Надіюсь - "тепер його душенька "задоволена"?!
  • Garry Grant
    Лук'янівка-це історична місцевість в Києві,яка знаходиться в Шевченківському районі.
  • Тонка червона лінія
    Схоже розпочався ракетний терор рашистів житлових кварталів великих міст України через їхнє воєнне безсилля. Їм вкрай зараз потрібно розпочати переговори про припинення вогню, щобо устаканитись на захопленій на сьогоднішній день території та накопичити і перегрупувати свої війска для подальшого наступу.
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