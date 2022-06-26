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Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС. ФОТО

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Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС. ФОТО
Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Бойцы установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.м. Сейчас принимаются меры по ликвидации пожара и спасению людей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ГСЧС, пострадал 1 человек.

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На месте задействовано 19 ед. пожарной техники и 67 чел. личного состава.

Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС 01
Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС 02
Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС 03
Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС 04

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Топ комментарии

  • Eques Patriam
    Скільки за це було страчено тисяч росіян та спалено їх населених пунктів?

    Зрозумійте вони розуміють тільки силу.

    Ось Білорусь не наказали і вони знову почали робити обстріли. За кожну знищену багатоповерхівку на московії повинно ставати на один район і його жителів платників податків менше. Інше призведе до атомної війни так як росія не побачить відповідь та буде пробувати щось сильніше.

    Тільки превентивний атомний удар зупинить росію та не дасть початись атомній війні.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Зіичайно можемо. Точка-У спокійно долітає від Харкова до бєлгорода. Можна було б помститися за щодєнні обстріли Харкова. На деяких ділянках Сумської та Харківської області ми можемо доставати до важливих об'єктів інфраструктури (ж/д станції, електропідстанції, мости, шляхопроводи) на території рашки навіть смерчами та ураганами.
    Але нема "політичного рішення"! Іншими словами, до влади в нас прийшло інфантильне покоління народжених у 80-ті - 90-ті роки. Воно нічого не знає про психологію кацапів, бо перетиналось з ними лише на бізнес- корпоративах, курортах Анталії та у грі "Танчики". Воно нічого не знає про виживання, як люди у 1991-1995 роках масово втрачали роботу, з нуля починали свій малий бізнес і інколи не знали, чи зможуть завтра нагодувати своїх дітей.
    Воно росло у відносно ситих 2000-х коли вже були супермаркети, куртки Аляска і кросівки Адідас, тампакси, бритви Жілет, платні клінікі, пристойна стоматологія, можливість вчитись за кордоном, тури в Єгипет і Туреччину.
    У цього покоління не було викликів, пов'язаних з необхідністю виживання.
    І ось воно прийшло до влади...
  • Sophia-Maria Duglass
    Ну, Україна у відповідь може ударити по раше ? Орки борзеють від безнаказанности

    якщо о 6 ранку в неділю зруйновано 3 поверху , то на жаль жертви е.
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