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Над Киевщиной ПВО сбила 1 российскую ракету, - ОВА

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Над Киевщиной ПВО сбила 1 российскую ракету, - ОВА
26 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по столице, одну из ракет удалось сбить.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"В области работала ПВО - сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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