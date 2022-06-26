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Кличко о ракетном ударе по Киеву: Под завалами есть люди, двоих пострадавших госпитализировали. ВИДЕО

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Кличко о ракетном ударе по Киеву: Под завалами есть люди, двоих пострадавших госпитализировали. ВИДЕО
В 9-этажке в Шевченковском районе, в которую попала российская ракета, продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Йозеф Кнехт

    @jozefkneht1

    ·
    16 ч

    48 ракет по території України це звичайна робоча ситуація на війні, а один удар за допомогою HIMARS по території рашистів це неприйнятна ескалація. Як можна грати за правилами з пдрами, для яких немає жодних правил?
  • Дядя Вова 542d1227
    Мскл памʼятайте: ми злі і памʼять у нас добра.
  • Влад Влад 650ec637
    Постраждалим- одужання. Усім іншим- не істеріть, це війна.
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