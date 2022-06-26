Общие боевые потери РФ с начала войны – около 34 850 человек, 217 самолетов, 184 вертолета, 1532 танка и 3659 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июня потери личного состава противника составляют около 34 850 человек.