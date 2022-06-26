За прошедшие сутки в Харькове в результате обстрелов возникли три пожара, одна ракета попала в жилой дом, из-под завалов спасены два человека, - ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 14 оперативных выездов, 5 из которых - на ликвидацию пожаров, в том числе 3 пожара, вызванные обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Все пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Немышлянском районе Харькова. Горели балконы квартир многоэтажек, автомобили и гаражи", - говорится в сообщении.

Все три пожара, связанные с военными действиями, начались и были потушены ночью. Горели 2 гаража на площади 40 кв. м, 4 автомобиля на площади пожара 50 кв.м, а также балкон квартиры в 9-этажном жилом доме и еще 5 автомобилей на площади 45 кв.м. К ликвидации этих пожаров были привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники и 48 специалистов личного состава ГСЧС. Предварительно - погибших и пострадавших нет.

Кроме того, 25 июня около 23:08 ракета оккупантов попала в один из жилых двухэтажных домов в Холодногорском районе Харькова. Здание было разрушено, но пожара не было. Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарные спасли из-под завалов 2 человека. К ликвидации было привлечено 5 оперативных отделений и 30 специалистов личного состава ГСЧС.

26 июня в 00:28 в Немышлянском районе Харькова в результате вражеских обстрелов было повреждено лечебное учреждение – пробита крыша, технический этаж, операционная на 7-м этаже и перекрытие 6-го этажа в рентген-кабинете, без дальнейшего горения. Погибших и пострадавших нет.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 13 вражеских боеприпасов.

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