Оккупанты угрожают физической расправой и требуют у родственников и знакомых ключи от пустых домов ВПЛ, - Запорожская ОВА

Рашисты требуют у родственников ключи от квартир и домов семей, которые были эвакуированы из временно оккупированной части Запорожской области. В случае отказа выбивают дверь и заходят сами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Угрожая физической расправой, они цинично требуют у родственников и знакомых ключи от пустых домов вынужденно перемещенных семей. В случае отказа - выбивают двери и вселяются в квартиры, свободно пользуясь всем оставленным украинцами имуществом как собственным. Стало известно, что к людям, которые ухаживают за такими помещениями, приходят "освободители" и требуют отдать им ключи, чтобы разместиться в этих временно оставленных квартирах", - говорится в сообщении.

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