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Ракетный удар по городу Сарны: под завалами найдено тело четвертого погибшего. Два человека в тяжелом состоянии

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Ракетный удар по городу Сарны: под завалами найдено тело четвертого погибшего. Два человека в тяжелом состоянии
Количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам в Сарнах на Ривненщине возросло до 4-х человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Неутешительные новости из г. Сарны. Под завалами нашли еще одного погибшего. Таким образом количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до 4 человек. Это мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще два человека - в тяжелом состоянии", – информирует глава региона.

Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Вы ничего не панимаете. Просто путену нужно сохранить литсо и дать ему пабедить
  • Анатолий К 65c6a92d
    пан Васько розуміє, що світ передусім переживає за себе, чи можливо Вася вліз би в чиюсь війну, якщо його попередила якась сторона, що вдарить по його країні, якщо він влізе? Тому Васько має розуміти і запитували у свого Президента, який мав зробити свої ракети і своє ППО, а не піаритися на "Великому бузівництві", яке тільки на одну рекламу (бігборди во всій Україні) забрали фінансування на 10 дивізіонів ракетних комплексів "Грім 2". А Президентову Вася був до одного місця, він бажав попіаритися на дорогах, щоб його знову вибрали президентом, все навіть розганяли рекладу, що всі 30 років крали, а Володя хоч щось зробив. Видно, що при Володі розбили все те, що зробили ще прадіди.
  • Вася Быколог
    А Світ спокійно спостерігає як ні за що вбивають людей.
    Замість допомогти знищити агресора чи дати зброю та ПРО.
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