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Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции: роют окопы рядом с захваченной ЗАЭС. КАРТА

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Во временно захваченном Энергодаре российские военные пытаются укрепить свои позиции и роют окопы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Энергодар.

"Стало известно, что 24 июня они укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, "построили" фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рядом с поселком Мичурина (Васильевский район) замечена реактивная система залпового огня.

"Эти уроды вполне серьезно готовятся к боевым действиям рядом с крупнейшим ядерным объектом Европы. И готовятся к обороне, потому что понимают, что ВСУ уже очень скоро освободят Энергодар и ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Оккупанты в Энергодаре пытаются укрепить свои позиции: роют окопы рядом с захваченной ЗАЭС 01

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Топ комментарии

  • Vlad Lancev
    Мабуть з тієї ж причини що розмінували Чонгар.
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Кто-то умный до вторжения приказал Залужному отвести войска. Енергодар конкретно армия не защищала. И хорошо бы Залужному пояснить сей казус, и с Мелитополем, Херсоном, Бердянском. Был ли у него приказ. Всякий школьник знал, что РФ будет пробивать сухопутный коридор в Крым. Тут либо Зеленской не знал, что значит "дебил", либо знал, что значит "предатель".
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Гм, это один меленький вопрос из многих сотен вопросов, как зеленая банда устроила Украине 1941 год.
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