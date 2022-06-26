Мать спасенной из-под завалов в Киеве девочки – гражданка РФ. Женщину зажало бетонной плитой, ее пытаются достать, - Геращенко. ВИДЕО
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Сейчас спасатели достают из-под завалов мать девочки, которую ранее передали медикам. Женщину зажало бетонной плитой, но она еще жива.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Женщина, зажатая бетонной плитой после удара ракеты, - гражданка России. Путин убил ее мужа и покалечил дочь. Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы вытащить раненую гражданку России", - говорится в сообщении.