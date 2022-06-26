Мать спасенной из-под завалов в Киеве девочки – гражданка РФ. Женщину зажало бетонной плитой, ее пытаются достать, - Геращенко. ВИДЕО

Сейчас спасатели достают из-под завалов мать девочки, которую ранее передали медикам. Женщину зажало бетонной плитой, но она еще жива.