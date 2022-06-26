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Мать спасенной из-под завалов в Киеве девочки – гражданка РФ. Женщину зажало бетонной плитой, ее пытаются достать, - Геращенко. ВИДЕО

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Мать спасенной из-под завалов в Киеве девочки – гражданка РФ. Женщину зажало бетонной плитой, ее пытаются достать, - Геращенко. ВИДЕО
Сейчас спасатели достают из-под завалов мать девочки, которую ранее передали медикам. Женщину зажало бетонной плитой, но она еще жива.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Женщина, зажатая бетонной плитой после удара ракеты, - гражданка России. Путин убил ее мужа и покалечил дочь. Спасатели продолжают разбор завалов, чтобы вытащить раненую гражданку России", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Valter Valter
    Как я уже говорил, никто в мире не убил столько рузкоязычных как путин и сталин
  • dandy NeinRusSchwein
    А почему только Путин виноват?

    Кто привел УДМУРТСКОГО ШИЗОФРЕНИКА во власть? Кто дал ему мандат на уничтожение ГРОЗНОГО? войны в Сирии, Грузии, Украине?

    ВСЕ КОЗЛОРЫЛЫЕ СВИНОСОБАКЕНЫ ВИНОВАТЫ...
  • SuperVsirf .
    чому усі ці речники від влади такі огидні?? подоляк, геращенко, арестович, арахамія, ...
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