В Германии начинается саммит G7

В Германии начинается саммит лидеров Группы семи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Сообщается, что на встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии.

Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.

"Действовать в связи с войной в Украине и её последствиями, действовать ради продовольственной и энергетической безопасности, для реагирования на климатические вызовы. Таковы наши цели для саммита", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, для более широкого формата приглашены представители властей Индонезии, Индии, Сенегала, Аргентины и ЮАР.

Как сообщает AFP, президент США Джо Байден прибыл в Германию вечером в субботу. Президентский борт приземлился в Мюнхене, откуда Байден двинулся к месту проведения саммита вертолетом. Первая встреча Байдена во время этого трехдневного визита будет с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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