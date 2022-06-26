Захват РФ Северодонецка – значительный успех, но это еще не весь Донбасс, – разведка Британии

Разведка Великобритании расценивает захват российской армией Северодонецка как значительное достижение, но отмечает, что это лишь одна из многих задач в заявленной цели РФ выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в обзоре британской разведки за 26 июня.

Отмечается, что большинство украинских защитников, скорее всего, покинули оборонительные позиции в Северодонецке.

"Захват Россией города является значительным успехом в рамках ее уменьшенных целей войны (выхода на границы Донецкой и Луганской областей – Ред.). Это важный промышленный центр и он имеет стратегическое расположение на Северском Донце. Однако это только одна из ряда непростых задач, которые России придется выполнить для захвата всей Донетчины. Это, в том числе, наступление на Краматорск и поддержание основных цепочек поставок в Донецк", - отмечает британская разведка.

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