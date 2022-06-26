Оккупанты обстреляли две громады на Сумщине, - Живицкий
1 8731
Сегодня около половины девятого утра враг открыл минометный огонь по Шалыгинской громаде на Сумщине.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано 14 взрывов.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил глава региона.
Также сообщается, что между 5 и 6 утра россияне обстреляли Юнаковскую громаду из минометов, 10 взрывов.
"Предварительно: пострадавших нет", - резюмирует Живицкий.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады на Сумщине. Фоторепортаж