Оккупанты обстреляли две громады на Сумщине, - Живицкий

Сегодня около половины девятого утра враг открыл минометный огонь по Шалыгинской громаде на Сумщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано 14 взрывов.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил глава региона.

Также сообщается, что между 5 и 6 утра россияне обстреляли Юнаковскую громаду из минометов, 10 взрывов.

"Предварительно: пострадавших нет", - резюмирует Живицкий.

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