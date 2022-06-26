G7 запретит импорт российского золота, - Байден

Президент США Джо Байден сообщил, что "Большая семерка" введет эмбарго на импорт российского золота.

Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с G7 мы запретим импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", – подчеркнул Байден.

По словам президента США, ранее уже были введены невиданные прежде меры в отношении Путина с целью предотвращения получения Россией средств на финансирование войны в Украине.

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