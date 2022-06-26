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G7 запретит импорт российского золота, - Байден

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G7 запретит импорт российского золота, - Байден
Президент США Джо Байден сообщил, что "Большая семерка" введет эмбарго на импорт российского золота.

Об этом американский лидер сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с G7 мы запретим импорт российского золота – основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", – подчеркнул Байден.

По словам президента США, ранее уже были введены невиданные прежде меры в отношении Путина с целью предотвращения получения Россией средств на финансирование войны в Украине.

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Топ комментарии

  • Konsatntin Kotsan
    Введіть санкції проти третіх країн, які купляють у РФ нафту і газ, а також обов'язкові мита на ці товари, щоб РФ не отримувала більше 20$ за барель нафти.
  • 5 копійок
    Зеля обіцяв зліпити їх з асфальту.
  • Ярослав Викторович
    Не хочу брехати, але більше третина золота на світовому ринку - рашистське. Щось таке пригадую... Звісно, що одна ця заборона не буде мати великого ефекту. Але ще одна копійка з рашистського бюджету.
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