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Оккупанты стягивают силы на Славянском направлении и попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка, - Кириленко

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Оккупанты стягивают силы на Славянском направлении и попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка, - Кириленко
Российские войска накапливают силы в Славянском направлении, они не меняют тактику и попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка. Однако ВСУ уже готовы их встретить.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении. Враг применяет свою тактику и пытается продвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов города. Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию. Но то, что мы сделали в Донецкой области, оно с тактической точки зрения и нашей оборонной стратегии делает все возможное, чтобы не дать врагу использовать такую ​​тактику, но он все равно будет ее применять. Мы готовы и будем стоять столько, сколько нужно", – сказал Кириленко.

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Топ комментарии

  • Вася Быколог
    Можна. Треба було тільки трохи раніше голосувати за патріота та розумну людину в головнокомандувачі.
  • Юрій Булкін
    Довбйоб(ка). Не набридло собі лоба розбивати??? Чи багато твоя богородиця врятувала населенних пунктів від рашитстів та життів нагих ВОЇНІВ?!?
  • Вася А
    на це віруючі в манну небесну відповідають завжди однаково-"так богу було запотрібне!"...це непробивна маса недоумків.
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