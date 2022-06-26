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"Какая убийственная трусость", - посол Британии Симмонс об обстреле Киева

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс назвала ракетные удары по Киеву в воскресенье, 26 июня, "убийственной трусостью".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Киев был обстрелян. Под прицелом - жилой район. Там нет ничего военного. Какая убийственная трусость", - отметила Симмонс.

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    це кацапи вяличием називають.....
  • Валентина Саюн c856325a
    Досить ділити Україну на спальні райони і військові частини. Ворог вбиває українців на українській землі.
  • Sophia-Maria Duglass
    Треба вигнати всіх кацапів із Лондону ‼️‼️
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