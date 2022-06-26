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Кулеба об обстреле Киева: Саммит G7 должен ответить новыми санкциями и более тяжелым вооружением для Украины

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Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал обстрел Киева российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ей 7 лет. Украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под обстрелами. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больной империализм России нужно победить" , – говорится в сообщении.

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Кулеба об обстреле Киева: Саммит G7 должен ответить новыми санкциями и более тяжелым вооружением для Украины 01

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Эти уроды и обстреливают Киев и друге города "в честь" саммита G-7. Санкции- это хорошо, но бешеную собаку надо усыпить всем миром, а не играться в бесконечные санкции.
  • 18c49ed2
    Так это и был спич ***** именно для саммита G7 - "Мне на все абсолютно насрать. Я готов убивать все и всех ради своих целей". Отморозок и моральный урод у руля власти орды.
  • Yakov Yakov
    з путіним треба зробити теж саме , що з усамою бен ладеном.
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