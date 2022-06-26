Кулеба об обстреле Киева: Саммит G7 должен ответить новыми санкциями и более тяжелым вооружением для Украины
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Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал обстрел Киева российскими оккупантами.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Ей 7 лет. Украинский ребенок мирно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала ее дом. Многие другие по всей Украине находятся под обстрелами. Саммит G7 должен ответить новыми санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больной империализм России нужно победить" , – говорится в сообщении.