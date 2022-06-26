В новых методичках ФСБ российских чиновников учат правильно хвалить Путина, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СБУ.
Отмечается, что документ имеет примечание "к неукоснительному использованию". Сотрудники СБУ перехватили его во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти РФ.
Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. Ими пользовались и на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне.
Один из главных приказов ФСБ – хвалить Путина. Ведь это он якобы "лично оградил Россию от уничтожения, а россиян – от стояния на коленях".
А для большей убедительности аналитики ФСБ приводят целый блок "честнейшей статистики" о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций.
Россия может продолжать лгать своим гражданам и рассказывать, "как у них все хорошо", но правда в том, что армия РФ убивает мирных украинцев", - говорится в сообщении СБУ.