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Ракетные удары по Киеву – это умышленная эскалация и сигнал саммиту G7, - экс-премьер Швеции Бильдт

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Ракетные удары по Киеву – это умышленная эскалация и сигнал саммиту G7, - экс-премьер Швеции Бильдт
Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт считает, что ракетный удар по Киеву - ни что иное, как умышленная эскалация со стороны России.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Трудно расценивать утренний ракетный обстрел жилых кварталов Киева иначе, как умышленную эскалацию и сигнал для сегодняшней встречи G7 в Эльмау", - пояснил Бильдт.

Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажное здание в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.

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