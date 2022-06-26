Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси, - ГУР

Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Белоруссии. Официально – для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и подразделений ПВО. Для этого запланировано перемещение 10 самолетов на аэродром Барановичи.

"Также, начиная с 22 июня, на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Зато анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ.

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