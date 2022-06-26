Большие колонны вражеской техники движутся через Мариуполь в западном направлении, - Андрющенко

Уже несколько дней колонны военной техники едут через Мариуполь.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Четвертый день подряд через Мариуполь движутся большие колонны военной техники в западном направлении. В городе остается ограниченный военный корпус, в основном для охраны потенциальных военных объектов (порт, заводы, железная дорога). Настроения оккупантов "победными" назвать нельзя. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта - не самая лучшая перспектива", - написал Андрющенко.

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