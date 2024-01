Сегодняшний обстрел Киева - это "месседж" саммиту G7, - Линкявичюс

"Российские ракеты сегодня ударили по жилым кварталам в центре Киева. Это "месседж" и напоминание саммиту G7, проходящему в замке Эльмау в Германии", - отметил Линкявичюс.

Политик подчеркнул, что сегодня Россия – это "болезнь, которую нужно соответственно лечить".

"Не должно быть никаких компромиссов или переговоров. Надо блокировать все, пока военная машина (РФ – ред.) не выйдет из строя", - заявил он.

Russian rockets today hit central Kyiv residential blocks. ‘Message’ and reminder to G7 summit at Schloss Elmau in #Germany. #Russia today is a disease and should be treated accordingly. No compromises or negotiations. Just block everything until war machine runs out of steam. pic.twitter.com/quxDrcrPGX