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Запад должен сохранять единство для противостояния России, - Байден

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Запад должен сохранять единство для противостояния России, - Байден
Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил о важности сохранения Западом единства для противостояния России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы должны держаться вместе", - приводят европейские СМИ слова Байдена, находящегося в Баварии для участия в саммите G7.

По мнению Байдена, в Москве надеялись, что западные страны не смогут избежать разногласий.

"Однако этого не произошло и не произойдет", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы остаемся едиными, это четкое послание Путину, - Шольц встретился с Байденом

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Топ комментарии

  • Vadim Dumij
    Это дерьмо про " единство " начинает раздражать. Как попугаи. Вы или против Гитлера 2.0 или нет. Третьего не дано. Нужно оружие, много оружия.
  • Konsatntin Kotsan
    Захід вже давно все просрав, перенісши виробництво більшості товарів в комуністичний Китай.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Лучше держать за яйца)
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