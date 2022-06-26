Запад должен сохранять единство для противостояния России, - Байден
2 12316
Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем напомнил о важности сохранения Западом единства для противостояния России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы должны держаться вместе", - приводят европейские СМИ слова Байдена, находящегося в Баварии для участия в саммите G7.
По мнению Байдена, в Москве надеялись, что западные страны не смогут избежать разногласий.
"Однако этого не произошло и не произойдет", - добавил он.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы остаемся едиными, это четкое послание Путину, - Шольц встретился с Байденом