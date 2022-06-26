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С 2014 года оккупанты создали в ОРДЛО более 200 тюрем для украинцев, - Венедиктова

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С 2014 года оккупанты создали в ОРДЛО более 200 тюрем для украинцев, - Венедиктова
Представители оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров. Через эти тюрьмы уже прошли более 4 тысяч человек, большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова по случаю Международного дня поддержки жертв пыток.

"Пыточная "Изоляция" – место концентрации пыток и издевательств. На этой неделе прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя этой незаконной тюрьмы в г. Донецке Дениса Куликовского, известного по прозвищу Палыч. Он предстанет перед судом после ознакомления с материалами, собранными следствием об организации им допросов, изнасилований неестественным способом, пыток электрическим током, имитаций расстрела, помещения на несколько часов в деревянный гроб, забитый гвоздями", - пишет Венедиктова.

Она отмечает, что на днях сообщено о подозрении еще 12 участникам террористической организации "ДНР" из числа "оперативных и следственных работников" так называемого "Министерства государственной безопасности", которые на территории завода "Изоляция" и Донецкого апелляционного административного суда с целью принуждения потерпевших к предоставлению ложных показаний применяли к ним физическое влияние и истязание током. Кроме этого, сообщено о подозрении 5 участникам террористической организации "ДНР", систематически применявших пытки и физическое насилие к содержащимся в Горловской исправительной колонии №27.

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"После этих фактов невероятной жестокости Украина должна показать собственной практикой правосудия, что пытки не могут становиться методом ведения войны, который можно оправдать. Общий запрет пыток стал генетическим кодом, закрепленным правовым обычаем в положениях по защите прав человека и правилам и обычаям войны. Если при этом сторона конфликта систематически пренебрегает международными нормами и пренебрегает международным правом, ее представители не смогут избежать ответственности", - подчеркнула Генпрокурор.

Топ комментарии

  • Eques Patriam
    Звичайно. Там було сотні тисяч проукраїнських громадян. Це міф що регіон був проросійським.

    Подібний міф пробувала розганяти росія про Херсон та Херсонщину.

    Ось фото яким проросійським був Донецьк (це майдан там за Україну):







    Але росія всіх переконала, що люди там були за неї, завдяки навезеним військовослужбовця вс рф із сім'ями. Зараз вона таке намагається зробити на Херсонщині.
  • Aziz Samirov
    Ви скільки посадили адептів *****?міняли вбивць на таксистів,давали та даєте умовні терміни зрадникам,я вже писав,що більшість цих потворних чиновників мріє про узкій мір,де вони недоторкані,і ніякої відповідальності та критики,ніякого громадського контролю,тільки сраколизи та холуї.
  • Ksenia VB
    Чому зараз на марафоні замовчують злочини русні, не показують розбиті міста ?
    Готують українців до поступок ?
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