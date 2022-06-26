С 2014 года оккупанты создали в ОРДЛО более 200 тюрем для украинцев, - Венедиктова

Представители оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров. Через эти тюрьмы уже прошли более 4 тысяч человек, большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова по случаю Международного дня поддержки жертв пыток.

"Пыточная "Изоляция" – место концентрации пыток и издевательств. На этой неделе прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя этой незаконной тюрьмы в г. Донецке Дениса Куликовского, известного по прозвищу Палыч. Он предстанет перед судом после ознакомления с материалами, собранными следствием об организации им допросов, изнасилований неестественным способом, пыток электрическим током, имитаций расстрела, помещения на несколько часов в деревянный гроб, забитый гвоздями", - пишет Венедиктова.

Она отмечает, что на днях сообщено о подозрении еще 12 участникам террористической организации "ДНР" из числа "оперативных и следственных работников" так называемого "Министерства государственной безопасности", которые на территории завода "Изоляция" и Донецкого апелляционного административного суда с целью принуждения потерпевших к предоставлению ложных показаний применяли к ним физическое влияние и истязание током. Кроме этого, сообщено о подозрении 5 участникам террористической организации "ДНР", систематически применявших пытки и физическое насилие к содержащимся в Горловской исправительной колонии №27.

Читайте также: На оккупированных территориях россияне создали 20 фильтрационных лагерей и тюрем, - Украина в ОБСЕ

"После этих фактов невероятной жестокости Украина должна показать собственной практикой правосудия, что пытки не могут становиться методом ведения войны, который можно оправдать. Общий запрет пыток стал генетическим кодом, закрепленным правовым обычаем в положениях по защите прав человека и правилам и обычаям войны. Если при этом сторона конфликта систематически пренебрегает международными нормами и пренебрегает международным правом, ее представители не смогут избежать ответственности", - подчеркнула Генпрокурор.