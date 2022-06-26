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"Голодные игры" России ответственны за глобальный продовольственный кризис, - Мишель

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"Голодные игры" России ответственны за глобальный продовольственный кризис, - Мишель
Власти России сознательно провоцируют глобальный продовольственный кризис в мире и используют продовольствие как оружие в войне.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль использует продовольствие как бесшумное оружие в войне. Мы должны решительно противостоять российской пропаганде о ценах на продовольствие и удобрения. Опасные "голодные игры" России в полной мере ответственны за глобальный продовольственный кризис", - отметил он.

По словам Мишеля, Запад поддерживает усилия ООН по возобновлению морских путей.

"Мы также поддерживаем глобальные инициативы по продовольственной безопасности. ЕС работает над мобилизацией почти 600 миллионов евро для поддержки наиболее пострадавших партнеров", - добавил он.

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Топ комментарии

  • DmitrySviridon ad49c275
    Россия - это самая большая в мире террористическая организация!!!
  • Артем Костюк
    прежде чем обвинять запад, подумайте о том, что мы сами допустили "перестать стрелять" и "договориться, сойтись посередине" на пост главнокомандующего. Не стоит им тыкать, когда у самих рыльце в пушку.
  • Светлана Круп
    А как не допустить, если 73% от голосовавших кукухой поехали и решили "хоть поржать"? Причем, они до сих пор упоротые, как будто им мозг перепрошили, даже война мозги не вправила.
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