"Голодные игры" России ответственны за глобальный продовольственный кризис, - Мишель

Власти России сознательно провоцируют глобальный продовольственный кризис в мире и используют продовольствие как оружие в войне.

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль использует продовольствие как бесшумное оружие в войне. Мы должны решительно противостоять российской пропаганде о ценах на продовольствие и удобрения. Опасные "голодные игры" России в полной мере ответственны за глобальный продовольственный кризис", - отметил он.

По словам Мишеля, Запад поддерживает усилия ООН по возобновлению морских путей.

"Мы также поддерживаем глобальные инициативы по продовольственной безопасности. ЕС работает над мобилизацией почти 600 миллионов евро для поддержки наиболее пострадавших партнеров", - добавил он.

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