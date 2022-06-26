Ракетный удар по Черкасщине: два прилета вблизи областного центра, 1 погибший, 5 травмированных. Поврежден объект инфраструктуры

Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасщине. Зафиксировано два прилета вблизи областного центра.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", - отметил он.

"В очередной раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям", - добавляет глава региона.

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