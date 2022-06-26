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Ракетный удар по Черкасщине: два прилета вблизи областного центра, 1 погибший, 5 травмированных. Поврежден объект инфраструктуры

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Ракетный удар по Черкасщине: два прилета вблизи областного центра, 1 погибший, 5 травмированных. Поврежден объект инфраструктуры
Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасщине. Зафиксировано два прилета вблизи областного центра.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных. Поврежден объект инфраструктуры", - отметил он.

"В очередной раз подчеркиваю: не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям", - добавляет глава региона.

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Топ комментарии

  • Urs
    Українська народна прикмета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище. Просто нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"
  • Борменталь Незабаром
    "уничтожен инфраструктурный обьект", "разрушена школа/больница/музей" - становится уже обыденностью!! самое страшное что за такой нивеляцией всех уничтожений, мы дойдём до ситуации, когда бросить ту же ядерную бомбу будет "чё тут такого особенного"?!
    это всё следствие выбора людей не умеющих просчитать последствий своего выбора
  • Борменталь Незабаром
    ось бачишь, ти, не розуміючи наслідків своїх дій, обрав кокаінового наркомана, який теж не розуміє наслідків своїх дій, звідси маємо те що маємо під постійні обіцянки щось там відвоювати та щось там відбудувати!!
    а минула влада розробляла зброю і перебудовувала армію, яка хочь якось тримає оборону, на відміну від того стройбату що був
    тобі нагадати, як бонєвтЬІк зупинив фінансування ракетних програм?
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