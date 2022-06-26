Рашисты продолжают обстреливать Днепропетровщину, ранены мужчина и женщина, разрушены многоэтажки, - ОВА

Российские оккупанты трижды обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую громаду. Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью.

В Зеленодольске двое раненых – мужчина и женщина. Им была оказана медицинская помощь. В городе есть разрушение многоэтажек. Поврежден Дом культуры и почта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ обстреляла из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине, - председатель облсовета Лукашук