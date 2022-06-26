Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье во время встречи договорились активизировать усилия по поставке военной помощи Украине.

Об этом сообщает Даунинг-стрит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр Джонсон и президент Макрон отметили необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее. (...) Макрон приветствовал продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, лидеры договорились активизировать эту работу", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией Джонсона.

Кроме того, лидеры договорились продолжать и усиливать тесное сотрудничество Лондона и Парижа в таких сферах, как оборона и безопасность.

Встреча Джонсона и Макрона состоялась на полях саммита G7, проходящего 26-28 июня в Баварии.