В России предлагают брать на службу по контракту выпускников школ

Российскую армию впервые официально смогут пополнить выпускники школ без опыта службы по призыву. Такую поправку рекомендовал принять Госдуме РФ парламентский комитет обороны.

Об этом пишет российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Сейчас для этого нужно закончить техникум – оттуда выходят как минимум на год-два старше и с профессией.

Сейчас на сайте Минобороны РФ указано, на какие военные должности и с каким образованием можно принимать контрактников. С образованием 11 классов, например, можно стать командиром гранатомета, миномета и танка. Так написано на сайте. Но это касается тех, кто отслужил не менее трех месяцев срочной службы и решил перейти на контракт.

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